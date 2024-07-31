AK演唱會｜陳卓賢Lokman捧場Tiger染金髮做嘉賓 江𤒹生灑淚感激兄弟撥亂反正(有片)

尾場繼續有日本歌手高瀨統也和樂隊RubberBand擔任嘉賓，高瀨自爆來港3日吃足3日雲吞麵又食打邊爐；RB主音6號與AK合唱《未來見》後，大爆太太Tim Lui是「生粉」(AK粉絲)，當年曾想過邀AK參演MV，估不到6年後同台合唱，AK則趁機向6號夫婦邀歌。AK唱《Eyes, Notes, Lips》時，看到當年韓國受訓的室友，回想10年前憧憬加入韓團，「我慶幸能以香港歌手身份出道。」

MIRROR成員江𤒹生(Anson Kong, AK)一連兩場的首個個人演唱會《ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，昨晚(30日)舉行尾場，MIRROR兄弟陳卓賢(Ian)、李駿傑(Jeremy)、楊樂文(Lokman)、ERROR的何啟華(Dee哥)、陳俞希(Hailey)和林愷鈴(Ashley)都有捧場。AK驚喜請來邱傲然(Tiger)和天衡擔任嘉賓，Tiger更自爆特地為Band仔型造染金髮，盡見兄弟情。

自認百厭 為兄弟添麻煩

演唱會尾聲，AK唱完《蝸牛》後，向台下的Ian問，「作曲人，收唔收貨？」接著認真分享，入行逾5年，由比賽到MIRROR、出個人單曲，由MIRROR演唱會到個人演唱會，深知一切得來不易，衷心感謝大家陪伴支持和包容，他自言曾自我封閉，「我俾咗好多壓力自己，俾咗好多壓力身邊嘅人。」此時，AK開始眼濕濕，要暫停深呼吸哽咽，「好多謝身邊一班好好朋友隊友，喺我最亂時幫我撥亂反正，今日好開心啲兄弟嚟咗睇，我知有時好百厭，俾咗好多麻煩大家，多謝大家一直咁愛我，對我咁好。」

追夢莫理閒言： 佢哋識條鐵咩

說到此時，他已忍不住落淚，擰轉抹眼淚和平伏情緒。他感恩仍能自己喜歡的事情打拼，在唱最後一首歌《信之卷》前，他寄語，「要相信你嘅夢想，總有閒言閒語，話咁做唔得，咪鬼理，佢哋識條鐵咩，堅持自己，繼續做所愛嘅事情。」由於觀眾大嗌encore不肯離場，AK再出場笑言已沒有歌，不少觀眾叫Lokman上台合唱《虎度門》，AK最後再唱原版《金星女孩》，於10時46分結束演唱會。