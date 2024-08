AK演唱會｜陳卓賢Lokman捧場Tiger染金髮做嘉賓 江𤒹生灑淚感激兄弟撥亂反正(有片)

MIRROR成員江𤒹生(Anson Kong, AK)一連兩場的首個個人演唱會《ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》,昨晚(30日)舉行尾場,MIRROR兄弟陳卓賢(Ian)、李駿傑(Jeremy)、楊樂文(Lokman)、ERROR的何啟華(Dee哥)、陳俞希(Hailey)和林愷鈴(Ashley)都有捧場。AK驚喜請來邱傲然(Tiger)和天衡擔任嘉賓,Tiger更自爆特地為Band仔型造染金髮,盡見兄弟情。

尾場繼續有日本歌手高瀨統也和樂隊RubberBand擔任嘉賓,高瀨自爆來港3日吃足3日雲吞麵又食打邊爐;RB主音6號與AK合唱《未來見》後,大爆太太Tim Lui是「生粉」(AK粉絲),當年曾想過邀AK參演MV,估不到6年後同台合唱,AK則趁機向6號夫婦邀歌。AK唱《Eyes, Notes, Lips》時,看到當年韓國受訓的室友,回想10年前憧憬加入韓團,「我慶幸能以香港歌手身份出道。」