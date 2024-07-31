AK演唱會｜挑戰難度跳舞攰到反胃缺氧 自評50分承諾完騷好好調節身體(有片)

MIRROR成員江𤒹生(Anson Kong, AK)一連兩場的首個個人演唱會《ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，昨晚(30日)舉行尾場，演唱會尾聲，AK感激在迷失時有好兄弟撥亂反正，忍不住落下男兒淚。AK在完騷受訪表示，「完show落台，忽然覺呢幾個月從未試過咁放鬆，完成心願，放低呢幾個月的心頭大石！」他笑言終於有食慾，好想打邊爐，直言開兩場已夠喉，「因為真係好攰！」他透露跳舞表演環節體力消耗大，首晚演出返回後台一度作嘔感呼吸困難，自評個唱僅合格，他直言首次開個唱才發現跟MIRROR演唱會分別甚大，「開團show唱完自己部分可休息，但自己孭起整個show好唔容易，在體能或各方面都係好大挑戰。」

體力透支：以為自己差啲會死 AK演唱會有不少跳舞環節，每跳完一環節都要立即補充能量，尤其跳霹靂舞(breaking)和popping，「昨晚跳完呢part，一啜energy bar，真係想反胃想嘔，我真以為自己差啲會死，我不斷喘氣，真係缺氧，因為後台空間有限，呼吸換氣都唞唔到大啖氣。」他透露從早於開騷前4個月已練習breaking，其實中學時也曾學過，但看到很多人受傷放棄，「今年開第一個演唱會，自知年紀都唔細，所以想喺仲有體能時，可試試在舞台上呈現這舞蹈俾大家睇。」 至於最喜歡的跳舞演出則是跳唱《Standing Next To You》和《對你愛不完》致敬環節，「自小已眼MJ和Aaron跳舞，以前喺屋企會扮佢哋，扮扮吓可在舞台上再多扮佢哋一次，好開心。」他笑言要請公司將片段send給郭富城看。他表示，為奉上最佳舞蹈表演，不敢怠慢練習，由於消耗太大，體重下降，瘦到要打消騷肌念頭，「完騷會開始調理身體，讓自己吃多一點，我知道公司、家人和粉絲都驚我太瘦。」