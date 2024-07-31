陳凱琳二仔4歲生日扮哥斯拉 大爆出世過程與兩兄弟不同

壽星仔以哥斯拉服裝上陣，而哥哥鄭承悅則扮金剛，非常可愛。

陳凱琳（Grace）2018年下嫁與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎，婚後二人育有三名寶貝仔，一家五口非常幸福。日前，是二仔鄭承亮(Yannick)的4歲生日，作為「廿四孝」媽媽的Grace每年都會為仔仔大搞生日派對，而今年亦不例外。

Grace在社交網上載多張生日會的照片，相中見生日以哥斯拉及金剛為主題，除了有Grace的爸爸媽媽，還有她的好姊妹譚凱琪、龔嘉欣等。Grace特別準備了兩層高的蛋糕，還邀請了魔術師助興，壽星仔以哥斯拉服裝上陣，而哥哥鄭承悅則扮金剛，兩兄弟互相對峙合照，場面搞笑，而在合照時鄭嘉穎與Grace更肉緊錫兒子，場面溫馨。