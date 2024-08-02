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娛樂
2024-08-02 11:49:14

阿Sa出道24周年感觸分享感受 粉絲激讚：究竟食乜保養得咁好

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阿Sa出道24年感觸分享感受。

阿Sa出道24年感觸分享感受。

Twins今年初舉行了22周年演唱會，原來昨天（1日）亦是蔡卓妍（阿Sa）入行24年的大日子，她在社交平台貼長長文分享感受。Sa自言收到粉絲的祝福，才記得這個重要日期，她感觸表示：「見到你們嘅提醒同祝福，我先記得，今日係我出道24周年。雖然呢一刻因為連續幾日10幾個鐘拍攝嘅工作而仲攤喺張床度，但係我一路睇住你哋嘅post，內心係非常澎湃嘅。」 

Sa續感激大家一路以來的支持，「見到大家拍嘅視頻，大家嘅留言，好多畫面都喺我個腦裏面出現。雖然今日仍然係普通嘅一日，我哋各自喺自己嘅生活軌跡裏面對各自嘅工作同生活，但係呢一日你哋會用心記住，幫我慶祝，對我嚟講係好特別嘅，特別感恩呢一路都有你哋相伴，亦都多謝我自己一路嘅堅持，感謝嘅說話我唔多講喇，在心中！我相信你哋都知道，你哋用咗咁多時間嚟了解我，然後仍然支持我，呢個真係一個莫大嘅鼓勵同感動，蔡卓妍會繼續努力！所以，我決定今日獎勵自己休息一日，養好精神，我哋後日見啦！」Bob留言笑指：「我細細個已經聽你啲歌同睇你啲戲大㗎」而她友洪卓立則謂：「繼續行 繼續走。」不少粉絲都紛紛留言送上祝福，更有人大讚阿Sa：「你平時究竟食乜？點解可以保養得咁好」。

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阿Sa獲粉絲激讚保養得宜。 Twins今年初舉行了22周年演唱會。 阿Sa簽約英皇娛樂成為旗下藝人，跟阿嬌組成Twins大受歡迎。