鄭秀文分享13場演唱會感受 自言不再沉迷瘦骨嶙峋

鄭秀文(Sammi)一連13場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」(Rescheduled)在上週日(28日)圓滿結束，休息一日後，昨日（30日）Sammi 在社交網分享短片，片中見她在演唱會的慶功宴大歎自助餐，並親自去揀選心水美食，包括雞蛋仔、玉子等，更未埋座位已急不及待拿來吃。

Sammi寫道：「終於可以『允許』自己開胃了。呵呵！馬拉松式食嘢。這晚吃得最多的...竟然是雞蛋仔和rum酒味雪糕。薯片就吃了一大包（食完一早預備的食物，也忍不住走出去食埋自助餐的食物，食到半夜仍然在食零食，反而清酒只喝了兩小杯，小酌已覺美好足夠）」。而完騷後翌日，她更立即與家人食飯，她貼出家人為她準備的慶功蛋糕，蛋糕寫上：「感恩一切，榮耀歸主」，並分享13場演唱會的感受：「去年病倒了，失聲了，聲音長期沙啞了，身體虛弱了。延期一年，一切美意原來在其中。病後，更懂愛惜身體，（不再沉迷瘦骨嶙峋）亦有更充份時間去為演唱會的每個部份準備得更完備、更一絲不苟。推掉很多工作（不是嫌錢腥，只是想盡量專心做好一件事，觀眾等了一年，一定要交出最好的自己）花上五個月，自己『默默做準備和練習』值得。也值了。」最後她感謝天父帶領和恩典，並表示：「只要信不要怕」。