軟硬拉闊音樂會｜葛民輝唱「樂悠悠」賀蔡一智「登六」 林海峰爆金句：現實中郭富城冇同彭羚一齊(有片)

軟硬天師林海峰與葛民輝昨晚(3日)於亞博合體舉行僅只一場的《軟硬廣播道3號FANS殺人事件》拉闊音樂會 ，為商台踏入65周年台慶月打響頭炮 ，大批fans早已聚集亞博場外排隊打卡，不少圈中人包括容祖兒、彭秀慧、卓韻芝、胡楓等均有捧場。舞台設計是獅子山下的商台門口，正式開騷前DJ黃志淙在台上打碟播歌熱身，引領聽眾回到聽電台節目成長的日子，並邀全場觀眾起身大合唱，以傳統中式生日歌慶祝商台65周年。

重溫「整蠱電話」環節

演唱會於7時30分開始，率先播出軟硬經典節目《老人苑時間》錄音片段，兩人身穿一紅一藍外套戴著cap帽登場，軟硬讀出聽眾寫來的信，阿其間分段唱出《For You》。接著重溫「整蠱電話」環節的節目片段，大會鏡頭捕捉台下觀眾反應，部分fans聽到自己當年致電電台的錄音，尷尬又興奮，軟硬兩人合唱《只因喜歡你》和跳唱《愛我別走》，炒熱全場氣氛。

軟硬又請來多位新生代女歌手擔任嘉賓，分別與Moon Tang、Kiri T和張蔓姿合唱，繼而與3位合唱《點解要大家笠》掀起高潮。在「地下天師流行榜」環節，阿Jan笑指，「我哋得3首歌有人識，都可以唱到而家，可能唔係我哋勁，係佢哋(聽眾)笨。」接著，兩人演唱多個商台經典節目如 《芝see菇bi》系列、《早霸王》、《Yes Sir俱樂部》和《口水多過浪花》等節目主題曲，當唱俞琤節目《早晨老友記》時，兩人公開多謝說「冇俞琤冇軟硬，冇軟硬俞琤都係俞琤」。