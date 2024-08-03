謝東閔入行14年 宣布離巢告別TVB

現年38歲的謝東閔入行14年，今日(8月3日)凌晨在個人IG突然宣布離巢，他分別上載在TVB電視城大樓外的自拍照，以及多年來在TVB工作點滴的照片，並寫道：「14年絕對唔係一個短嘅時間，多謝呢間公司令到我由一個小朋友變成一個大人，認識咗好多好好嘅朋友，正所謂天下無不散之筵席，係今日時候要說再見,好多謝所 有呢間公司曾經俾個機會我嘅台前幕後工作人員，希望將來再見」謝東閔告別效力多年的TVB，多位藝人好友均留言送祝福。其實，謝東閔去年已跟吳業坤、陳凱彤和數位好友合資7位數在灣仔開設音樂學校，早已為離巢外闖率先鋪路。