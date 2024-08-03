謝東閔入行14年 宣布離巢告別TVB

現年38歲的謝東閔入行14年，今日(8月3日)凌晨在個人IG突然宣布離巢，他分別上載在TVB電視城大樓外的自拍照，以及多年來在TVB工作點滴的照片，並寫道：「14年絕對唔係一個短嘅時間，多謝呢間公司令到我由一個小朋友變成一個大人，認識咗好多好好嘅朋友，正所謂天下無不散之筵席，係今日時候要說再見,好多謝所 有呢間公司曾經俾個機會我嘅台前幕後工作人員，希望將來再見」謝東閔告別效力多年的TVB，多位藝人好友均留言送祝福。其實，謝東閔去年已跟吳業坤、陳凱彤和數位好友合資7位數在灣仔開設音樂學校，早已為離巢外闖率先鋪路。
謝東閔是在2010年參加選秀節目《超級巨聲2》得第四名並加入TVB，接拍過不少劇集，包括參演《刑偵日記》、《智能愛人》、《殺手》等，近年在《本尊就位》當主角，未播出的還有《奪命提示》，成了他最後一套TVB劇集。在2017年，謝東閔與朱智賢傳緋聞，但兩人一直沒有承認拍拖，可是女方於2020年4月，卻被爆出軌搭上有婦之夫黎振燁，更在車廂幽會斷正。事件曝光後，謝東閔陪朱智賢出席記者，更希望大眾原諒朱智賢，雖然謝東閔被外界大讚夠深情，但卻被網民封他為「綠帽俠」，他與朱智賢感情穩定，更視女友為結婚對象，而朱智賢已於去年9月離開TVB回復自由身。