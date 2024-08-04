葉麗儀演唱會｜《Ocean Deep》原唱唔係劉美君 黃霑寫《上海灘》擔心一件事

由倫永亮擔任音樂總監，一連兩場的《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》昨晚(3日)於伊利沙伯體育館開鑼；全場爆滿。77歲的葉麗儀(Frances) 狀態弗爆，以嘹亮靚聲獻唱多年來的首本名曲，亦分享自己入行後的故事。

演唱會上，Frances為自己平反，她指歌有歌命，並提到1989年於新加坡遇到同是EMI唱片公司旗下的Cliff Richard，大家傾得很投契，自己十分欣賞Cliff Richard唱的《Ocean Deep》，認為很適合中文歌詞，於是邀請了湯正川填詞，但因為當時是商台DJ，身份問題歌曲很難在電台播放，故最後這首歌就沒有在收音機播放過。劉美君幾年後重唱此歌，大家都以為這首歌是劉美君的，Frances笑說：「我要平反一下，係我嘅！《Ocean Deep》（愛是無涯）。」