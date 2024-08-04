葉麗儀演唱會｜《Ocean Deep》原唱唔係劉美君 黃霑寫《上海灘》擔心一件事

由倫永亮擔任音樂總監，一連兩場的《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》昨晚(3日)於伊利沙伯體育館開鑼；全場爆滿。77歲的葉麗儀(Frances) 狀態弗爆，以嘹亮靚聲獻唱多年來的首本名曲，亦分享自己入行後的故事。
演唱會上，Frances為自己平反，她指歌有歌命，並提到1989年於新加坡遇到同是EMI唱片公司旗下的Cliff Richard，大家傾得很投契，自己十分欣賞Cliff Richard唱的《Ocean Deep》，認為很適合中文歌詞，於是邀請了湯正川填詞，但因為當時是商台DJ，身份問題歌曲很難在電台播放，故最後這首歌就沒有在收音機播放過。劉美君幾年後重唱此歌，大家都以為這首歌是劉美君的，Frances笑說：「我要平反一下，係我嘅！《Ocean Deep》（愛是無涯）。」
黃埔江冇浪考起黃霑
《上海灘》是葉麗儀的首本名曲，她提到當年錄《上海灘》時，自己在前一晚才收到歌詞做準備。她說：「當年霑叔在錄音前一晚才收到歌，最後用了廿分鐘填完歌詞。當時，霑叔不確定上海黃埔江是否真的有浪？還特登打電話查問，但『浪奔浪流』實在太順口了，決定不作更改。」
及至1984年，Frances終於知道答案，她笑說：「1984年，我在黃埔江唱《上海灘》，發現原來真是無浪，只有潮，但我好開心一生人有自己的招牌歌，是很大的福氣。」