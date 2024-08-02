莊韻澄爆前夫要脅揭發出軌　自稱「我係你養住嘅傻仔」

42歲「波波姐」莊韻澄（前名莊端兒）本月尾（26日）發律師聲明，宣布已正式分居，並在辦理離婚手續。之後就開始與呂成忠（Joe）的罵戰，雙方各有指控。對於Joe指自己產後抑鬱、餵兒子飲符水、虐兒等，莊韻澄都逐一反擊。近日莊韻澄接受傳媒訪問，更拿出對方威嚇證據，包括Joe聲稱：「你點對我，我十倍奉還」。 「播下你出去搵男人嗰啲？」 其實早前莊韻澄已就餵兒子飲符水、食硃砂回應，她再度表示自己從小信道教，因此有餵兒子飲符水，但就絕對沒有餵兒子「食硃砂」，只是將硃砂點在兒子嘴上。她更直指：「要幾無助先要求神拜飲符水？」之後就將Joe的威嚇訊息曝光。

Joe在訊息中指：「大話連編（篇）既（嘅）女人」、「係咁絕情，學你。你點對我，我十倍奉還」、「多謝你另（令）我一無所有」、「我係你養住既（嘅）傻仔」、「洗唔洗（使）播下你出去搵男人嗰啲？」對話中充滿恨意，亦指控莊韻澄講大話、絕情，甚至「搵男人」。

Joe在節目尾求復合 莊韻澄又指，前夫經常拉扯兒子、罵哭工人姐姐、曾聞朋友說對方召妓等等。至於自己最心痛的，是因為嫁錯人，讓自己媽媽受苦，遭到連累。 然而另一邊廂，Joe的態度並非如此強硬。在網台節目中，他詳細辯解為莊韻澄難以溝通、對方經常忘記自己說話，所以才要cap圖紀錄，並非如網民指自己有計算。最驚奇的是Joe在節目尾求復合：「對唔住，你原諒我！有咩我都會改，求你，同我重歸於好，開開心心，為咗滈滈。」並希望莊韻澄為兒子着想而復合。