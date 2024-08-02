羅家英出演《馬湘蘭》歌曲MV男主角 反對汪阿姐挑戰演老角

羅家英、謝曉瑩、高潤鴻、李龍、新劍郎與梁兆明等今日(2日)出席新編粵劇《馬湘蘭》暨戲腔流行曲《金陵幽蘭》發布會。《馬湘蘭》將於9月12日至13日在高山劇場上演，謝曉瑩出演馬湘蘭一角，家英哥雖未有參與是次演出，但他被故事吸引，於是與謝曉瑩在《金陵幽蘭》的MV合作。大會播出MV片段，家英哥以「葉問」造型出現，他在MV中戴的帽子更是他的私伙物品。
接拍港台劇集
近年專注粵劇發展的家英哥透露將會為港台拍攝劇集，他表示自己從沒抗拒拍劇或電影，只是沒有人找他。他又提到早前完成自編自導自演的新編粵劇《大鼻子情聖》後，有感壓力太大，所以不考慮再寫劇本及曲。問到他的工作行程，他稱除了做粵劇，亦要往返大陸工作，9月要到山東踢「村超」，屆時將有機會跟前巴西球星卡卡和前烏克蘭球星舒夫真高同場較技。
反對阿姐演老角
汪明荃將於《忠烈楊門》演老角佘太君，她早前受訪時稱家英哥不肯教她如何演繹佘太君，家英哥稱自己不贊成阿姐出演該角色，認為阿姐做開花旦，不明白為何她忽然挑戰做老旦，「想挑戰自己都唔係咁樣挑戰，唔通人哋叫佢去做花面，佢又做？」他指阿姐做花旦是唱子喉，現在角色是平喉唱男聲，阿姐從未唱過，雖然重新學習，難度極大，但她應承了便要考慮如何處理，加上該劇有整個團隊及顧問，自己的角色僅是阿姐的老公，因此只會提點一下。