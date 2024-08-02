王宗堯入獄半年 太太Julia分享獄中畫作：揀多一百次都會選擇共患難

昨日(8月1日)是王宗堯(Gregory)入獄半年的日子，對於其妻Julia而言，這半年絕不好過，自Gregory於今年2月1日被判暴動罪成即時還押，Julia獨力經營兩人開設的小食店Happy Belly，惟店舖於上月開始休業，Julia以王宗堯的IG帳號出po，上載兩人臉帶笑容的舊合照並分享感受，她坦言過去幾個月甚艱難，小店休業又面對愛貓離世，惟靠每次監獄探訪讓自己叉滿電。

Julia透露，每次與王宗堯見面，丈夫的從容總令她佩服，「寫俾我嘅信每一封都帶住滿瀉嘅正能量。」Happy Belly(HB)的招牌豬鼻，由王宗堯親自設計、作畫，Julia上載一張由王宗堯親手繪畫的招牌豬揮手插圖，圖上寫著「說了再見，約定再見。」Julia續寫道，「喺HB暫別之後嘅第一封信你都掛住畫畫畀我，只記住留低開心嘅片段。『好大聲咁嗌Number嗌到冒險樂園都聽到』、『同大家玩轉幸運輪揀顏色杯』、『唔同嘅朋友嚟幫手企檔』、『去對面食雪糕』、『好多人嚟買我設計嘅Tee』、『送咗好多鎖匙扣畀顧客』、『派咗好多包畀老人家』 。」

Julia隔空感謝王宗堯：「時窮節乃見，身處嘅境況並無改變你嘅善良，真係好多謝呢一個你。雖然眼前嘅日子過得唔容易，但如果再畀我揀多一百次，我都係會選擇同你共患難。」同時，她又感謝所有在呢段日子扶持他們的人，多謝每一位由HB開業就支持的客人和寫過信的支持者，「特別想多謝陳詩慧，寫咗一首咁輕快地令我喊唔停嘅歌。唔知幾時你先有機會聽到呢？」Julia此發文的背景音樂，正是陳詩慧(Eva)的新歌《Dear Greg》，她不忘與大家互勉，「希望往後生活會善待所有善良嘅人。」