王宗堯入獄半年 太太Julia分享獄中畫作：揀多一百次都會選擇共患難

陳詩慧在10年前曾為HKTV電視劇《選戰》寫插曲《I'll be there》,早前 她在社交平台表示,在囚的宗堯親自提醒相識十周年,點名要做一隻《I'll be there》十周年rap版紀念,而新歌《Dear Greg》周三上架,已成為iTune廣東歌下載榜的第五位(截至昨晚10時),說唱二人友誼外,其中一段英文歌詞如何:

I’ll be there to love and comfort you

When you’re feeling blue I will get you through

Remember you’re not alone

Life is hard but I’m with you

And there is nothing that I wouldn’t do

I’ll be there to love and comfort you

When you’re feeling blue I will get you through

Remember you’re never alone

For you I will be true

And there is nothing that I wouldn’t do