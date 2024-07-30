獲委任為港籃邀請賽大使 張繼聰關注江旻憓 張家朗奪金

形象健康、熱愛家庭又喜歡做運動的張繼聰(Louis)，獲建龍飛馬球會邀請擔任《2024中國香港國際籃球邀請賽》活動大使，更為落場作賽而備戰。雖然目前身在大馬緊鑼密鼓地拍新片，但仍心繫香港運動員在「2024年巴黎奧運會」上的精彩表現。Louis說：「雖然身處異國，不過一直關注香港運動員比賽，尤其江旻憓、張家朗奮力反敗為勝，為香港奪得兩面金牌，充分體現了香港精神，我感到非常高興和自豪。」

熱愛籃球的Louis指，今次參加邀請賽的球隊，來自世界不同地區，實力非常高，「礙於平時未必有機會經常看到他們比賽，今次特別興奮，例如中國有CBA吉林虎，亦有韓國聯賽冠軍，香港甲一球隊，更係我一直以來最關注，過去睇過唔少次甲一比賽。今次真係好想睇下，究竟香港球隊嘅水準放在亞洲級數球隊當中會係點。」