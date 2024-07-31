死侍與狼人｜任死侍替身跳*NSYNC名曲爆紅 型男舞蹈員曬肌再跳《Bye Bye Bye》 (有片)

三級超級英雄電影《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)氣勢如虹，由「死侍」賴恩雷諾士( Ryan Reynolds)與「狼人」曉治積曼( Hugh Jackman) 聯手於各地創下票房佳績，香港自上周開畫以來一直大收旺場，且贏得一致好評，美國影視評論網站爛番茄Rotten Tomatoes的觀眾正評高達97%，而Cinemascore的觀眾評分為 A，證明《死侍與狼人》贏盡民心。

有份演出《洛基》(Loki)第二季的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)金像男配角關繼威，近日在社交平台上載了跟「狼人」曉治積曼的合照，他留言表示已看了《死侍與狼人》，覺得十分精彩，更表示自24年前的《變種特攻》第一集之後，已再沒有跟曉治見面，他仍記得當時曉治正為狼人角色努力操練，那時關繼威退居幕後，擔任《變種特攻》的威也操作員，他更在IG祝賀《死侍與狼人》大破票房紀錄。