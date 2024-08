死侍與狼人｜任死侍替身跳*NSYNC名曲爆紅 型男舞蹈員曬肌再跳《Bye Bye Bye》 (有片)

有份演出《洛基》(Loki)第二季的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)金像男配角關繼威,近日在社交平台上載了跟「狼人」曉治積曼的合照,他留言表示已看了《死侍與狼人》,覺得十分精彩,更表示自24年前的《變種特攻》第一集之後,已再沒有跟曉治見面,他仍記得當時曉治正為狼人角色努力操練,那時關繼威退居幕後,擔任《變種特攻》的威也操作員,他更在IG祝賀《死侍與狼人》大破票房紀錄。