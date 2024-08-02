梁詠琪新片演事業女性 率小演員為《逆轉上半場》開鏡

電影《逆轉上半場》通過像人生一樣的足球比賽，講述成年人以至小朋友皆會遇到的逆境挫折，如何克服困難、迎接挑戰和面對引誘，如何給予原諒自己的機會，以勵志激盪的故事，化成電影呈現大銀幕，戲中演員還有陳獻略、王致狄、林諾、陳諾霆、周祉月、譚峻然、單焯翹及黃梓賢等。在開鏡日上，梁詠琪分享：「今次飾演事業女性，人生面臨很大錯折，面臨破產，機緣巧合遇到這班喜歡踢波的小朋友，初時想利用他們，幫他們圓夢，其實是幫自己解決問題，當然他們的熱血都打動到我，真心為他們追求夢想。」陳湛文表示：「我今次繹演傷殘人士教練，因為不用太準備妝容，需要頹廢一點。現正奧運熱潮，可以食正勵志心態去拍這片。」凌文龍則說：「今次角色與我本人不相近，角色是很富有而不用工作的有錢人，爸爸也不想我工作，因為每次也將事情搞垮，所以今次角色是很好玩。」至於陳獻略說：「我飾演Gigi的親戚，與梁雍婷飾演夫妻，會有很多屋企的戲份，今次為角色留鬚及曬黑了皮膚，令角色更有歷練。」