林峯澳門演唱會宣布加場 優先訂購門票半日爆滿

《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》安排9月7至8日及14至15日在澳門倫敦人舉行，消息一出立即掀起大家滿滿回憶殺，粉絲們期待「陳洛軍」站台大唱經典金曲，還配合全澳門及香港龐大的宣傳攻勢，使今次演唱會更添話題性。

林峯自宣布9月舉行4場澳門演唱會後，至今引發連串熱話，門票從本周一(29日)早上10時起接受信用卡優先訂購，立即出現網絡大塞車，導致網站一度癱瘓，有粉絲輪候數小時卻撲飛失敗，結果不消半日已火速售罄，目前網上亦出現炒飛情況，最貴票價的$1,680門票被炒貴至少逾千元一張。歌迷熱情實在欲罷不能，大批粉絲更擔心未能成功購得門票，林峯為免讓大家捱貴飛，與主辦方決定加場的好消息，今日乘勢定於9月13日(星期五)為粉絲加開一場，務求滿足未能購票的廣大歌迷，加場門票將於8月5日連同原先四場一同公開發售。