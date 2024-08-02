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娛樂
2024-08-02 15:13:34

我推的野男LIVE！｜22名參賽猛男晒冷 12號Jason胸前兩點最自豪被嘲似山楂餅（多圖）

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我推的野男LIVE！｜22名參賽猛男晒冷 12號 Jason胸前兩點最自豪被嘲似山楂餅

真人騷直播節目《我推的野男LIVE！》公開22名參賽者資料，12號Jason梁景𡺤最滿意部份是胸前兩點。

由胡蓓蔚、支嚳儀、火火及陸浩明主持、一連22集的全新綜藝真人騷直播節目《我推的野男LIVE！》，將由8月12日起、逢周一晚9點半及周二晚9點35分TVB Plus(82台)播出，製作組今日透過官網平台，發放22名參賽者官方資料及宣傳照。

TVB將《我推的野男LIVE！》打造成南韓猛男騷《Wild Wild》及Netflix節目《體能之巔：百人大挑戰》(Physical 100)的香港混合版，節目中的野男們將分階段進行比賽，分別為個人戰及團隊戰，比賽中落敗的野男，會由觀眾透過網上投票，決定參賽者生死。熱度高就算輸比賽都可以留低，相反熱度低便無得留低。今日觀眾可透過TVB、TVB Plus Facebook及IG專頁，挑選你最心水的野男，為他們作賽前預熱。

我推的野男LIVE！1至10號野男入圍名單︰

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1號 李清杰（Uclean） 職業：程序員 三圍：43/32/39 2號 關經翰 （Oswald） 職業︰投資銀行經理 三圍：41/30/37 3號 施顯澍 （Austin） 職業：模特兒 三圍：40/30/38 4號 吳宇軒 （Eric） 職業：運動教練 三圍：42/30/38 5號 黃志明（Daniel） 職業︰體能教練 三圍：40/31/38 6號 劉柏康 （Raphael） 職業：舞蹈員 三圍：41/32/39 7號 顏英豪 （Cash） 職業︰健身教練 三圍：46/33/43 8號 李健禧 （William） 職業︰學生 三圍：41/30/39 9號 王元龍 （Dragon） 職業︰健身教練 三圍：39/30/37 10號 李啟揚 （Vincent） 職業︰健身教練 三圍：43/32/41

我推的野男LIVE！三大特色

今日公布各野男官方照，身形與樣貌兼備，有最年長兼貌似《中年好聲音》歌手吳大強的「Muscle吳大強」5號Daniel、有擔任投行經理的「筋肉霆鋒」2號Oswald，投資操肌同樣有心得、最強橫大胸的要算「46吋巨胸林子善」7號Cash，他是眾多參賽者中，胸部最向橫發展一位，而野男11號Ron的胸前紋身及被指似張智霖的外貌，節目為他添上「激凸Chilam」之稱號。最抵死外號自然是「可遇不可求」12號 Jason梁景𡺤，他自言身體最滿意部份是胸前兩點。在早前的面試活動上，Jason的粉紅乳暈已十分搶眼，當時更被主持人之一的火火笑他兩點似足山楂餅！

同時《我推的野男LIVE！》節目具備三大特色，首先可以欣賞到各野男；令男仕艷羨、女仕尖叫結實的肌肉及強勁的臂彎，直播節目可以睇到各人最真實、直接的表情反應，而參賽者年紀包攬老中青三代；比賽的各個項目亦是別出心裁，既要鬥力、也要鬥體態，還要考驗智力及團體合作，缺一不可。

巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播香港隊爭收視（附直播連結）

我推的野男LIVE！11至22號野男入圍名單︰

11號 鄧家朗（Ron） 職業︰健身教練 三圍42/32/39 12號 梁景𡺤 （Jason） 職業︰自由工作者 三圍︰35/27/35 13號 張家揚 （Ray） 職業︰健身教練 三圍︰43/32/39 14號 劉振鑫 （Ken） 職業︰健身教練 三圍︰44/33/41 15號 劉梓謙 （Curtis） 職業︰健身教練 三圍39/30/40 16號 王國昇（Mike） 職業：健身教練 三圍：42/30/37 17號 翟錦豪（Anson） 職業：泰拳教練 三圍：39/32/41 18號 陳建華 （Eric） 職業︰健身教練 三圍︰38/29/36 19號 布柏軒 （Peter） 職業︰健身教練 三圍︰41/31/38 20號 凌志杰 （Irwin） 職業︰健身教練 三圍：43/32/38 21.陳家豪 Ricky 職業︰健身教練 三圍：43/32/39 22.伍家豪 Ivan 職業︰健身教練 三圍：41/31/37