我推的野男LIVE！｜22名參賽猛男晒冷 12號Jason胸前兩點最自豪被嘲似山楂餅（多圖）

由胡蓓蔚、支嚳儀、火火及陸浩明主持、一連22集的全新綜藝真人騷直播節目《我推的野男LIVE！》，將由8月12日起、逢周一晚9點半及周二晚9點35分TVB Plus(82台)播出，製作組今日透過官網平台，發放22名參賽者官方資料及宣傳照。 TVB將《我推的野男LIVE！》打造成南韓猛男騷《Wild Wild》及Netflix節目《體能之巔：百人大挑戰》(Physical 100)的香港混合版，節目中的野男們將分階段進行比賽，分別為個人戰及團隊戰，比賽中落敗的野男，會由觀眾透過網上投票，決定參賽者生死。熱度高就算輸比賽都可以留低，相反熱度低便無得留低。今日觀眾可透過TVB、TVB Plus Facebook及IG專頁，挑選你最心水的野男，為他們作賽前預熱。

我推的野男LIVE！1至10號野男入圍名單︰