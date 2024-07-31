張家朗曾與江旻憓傳緋聞落閘否認　劍神前度同叫Vivian為前港隊女車神

「劍神」張家朗於巴黎奧運衛冕成功再奪金牌，為港爭光。張家朗的佳績成為全港熱話，其感情事亦引起網民討論，另一奧運金牌得主「微笑劍后」江旻憓（Vivian）曾與張家朗傳岀緋聞，不過張家朗早已澄清。曾經與張家朗公開認愛的前港隊單車隊代表馬詠茹（Vivian）則已成過去式，二人再見亦是朋友，而馬詠茹近日則為ViuTV擔任評述。

繼東京奧運擔任主持後，馬詠茹於今屆巴黎奧運為ViuTV做評述，主力於單車項目跟觀眾見面。現年26歲的馬詠茹曾於香港中文大學修讀酒店管理商學位，在2016年暑假，香港單車隊總教練沈金康致電馬詠茹並邀請她重返港隊，跟香港隊金牌單車選手李慧詩一起出戰團體競速賽。她幾經掙扎後，決定休學重返港隊。

馬詠茹與張家朗的戀情於東京奧運期間被爆岀

2017年2月，馬詠茹首次在正式賽事與李慧詩合作，出戰於印度舉行的亞洲場地單車賽並在女子團體競速賽決賽摘得銀牌。雖然馬詠茹放棄了中大學士課程並轉當全職運動員，不過她未有為此感到後悔，更為當上全職運動員感到很難得，又感激中大讓她延期讀書，她於2019年退役後重返校園。2021年，馬詠茹投身演藝幕前事業，先後於東京奧運及巴黎奧運期間為電視台擔任主持及評述工作。

馬詠茹與張家朗的戀情於東京奧運期間被爆岀，有指二人相戀近3年，拍拖期間不時大放閃光彈，可惜最終分手收場。不過，二人再見亦是朋友，分手後仍有互相追蹤及讚好對方。此外，張家朗曾與江旻憓傳岀緋聞，張家朗之前在直播上否認戀情，指二人「冇嘢」亦不喜歡江旻憓。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈