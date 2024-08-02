張家朗前度｜馬詠茹避談舊愛 見證香港運動員奪金一刻嘆感動

Vivian表示做運動員時會避免飲酒，但退役後也會跟朋友出去飲啤酒，但強調只是淺嘗，從來未試過飲醉。馬詠茹繼東京奧運擔任主持後，今屆巴黎奧運為ViuTV做評述，主力於單車項目跟觀眾見面，她表示跟全港觀眾一樣每日追睇奧運，大讚香港在今屆奧運上的成績超犀利，未完已經有四面獎牌，認為香港體育發展正不斷進步。

問到有沒有恭喜舊愛張家朗，Vivian就笑住回答：「所有運動員我都有恭喜嘅。」又稱每個運動員都值得支持，當追問有否傳訊息恭賀舊愛，她即拒絕回應：「唔講呢啲啦！」Vivian與張家朗的戀情於上屆東京奧運期間被爆岀，有指二人相戀近3年，拍拖期間不時大放閃光彈，可惜最終分手收場，兩人分手後再見亦是朋友，上屆以女友身份見證張家朗奪金，當時她感動得眼紅紅，問到今次見到舊愛再奪獎牌是否一樣感動？馬詠茹表現得煞有介事，並說：「好多運動員都有呢個感同身受嘅情況出現。」又稱見到運動員奪得每塊金牌都會好感動，提起張家朗被爆有新歡，Vivian同樣拒作回應：「都係唔講呢啲啦！」Vivian曾於香港中文大學修讀酒店管理商學位，在2016年暑假，香港單車隊總教練沈金康邀請她重返港隊，跟香港隊金牌單車選手李慧詩一起出戰團體競速賽，當時決定休學重返港隊，遂於2019年宣布退役，結束單車運動員生涯。