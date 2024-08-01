倪夏蓮61歲成巴黎奧運最年長選手 落敗仍笑容滿面 保錡@ERROR發文表示尊重｜巴黎奧運

巴黎奧運乒乓女單32強「嫲孫大戰」惹起關注，由61歲倪夏蓮對戰細38歲嘅世界「一姐」孫穎莎，縱然倪夏蓮最終以0：4落敗，未能晉級，但倪夏蓮於整個比賽過程及賽後皆保持笑容，心態極正確，得到唔少觀眾讚賞，ERROR成員吳保錡（保錡）亦透過社交平台發文大讚倪夏蓮，指非常尊敬對方。

倪夏蓮6次參加奧運成最受矚目選手之一

呢次係倪夏蓮第6次參加奧運，亦係今屆奧運最年長選手，因而成為最受矚目嘅選手之一。與孫穎莎對戰期間，儘管一直失分，但倪夏蓮仍保持笑容，到最後一分由孫穎莎得分時，倪夏蓮同樣無表現出失落表情，反而笑住走到場邊親吻老公兼教練丹尼爾臣（Tommy Danielsson），事後更大方指年齡只係數字，透露與孫穎莎對打係佢其中一個夢想，指夢想已達成，又希望大家都能享受呢場賽事，嬴到唔少掌聲。

ERROR成員吳保錡（保錡）就喺社交平台發文表示對倪夏蓮感到尊敬，佢先引用倪夏蓮講嘅說話：「成績不重要，重要的是享受比賽。只要打得開心，我就沒有理由停下來。乒乓球給了我一副好身體，接下來就要用這個好身體一直打下去。我現在最希望好好探索一件事——從高水平競技角度來看，人類能在乒乓桌邊打到幾歲。」，直指呢幾句就係大家必須學習嘅態度：「好身體就能堅持任何東西，戒掉壞習慣，不要酒精，不要吸煙，不要夜生活，最重要是開心快樂」保錡又藉倪夏蓮鼓勵大家堅持夢想 ：「61歲，還在堅持夢想 我們還有什麼藉口？ Respect」。