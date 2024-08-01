巴黎奧運｜51歲土耳其射擊選手插袋奪銀牌 香港網民指撞樣陳展鵬

在2024年巴黎奧運的射擊混合團體10米氣手槍賽事上，51歲土耳其選手Yusuf Dikec沒有戴上輔助眼鏡，只以黑框眼鏡配上普通耳塞，在近乎「零裝備」上陣，並擺出單手插褲袋的姿勢奪得銀牌。
Yusuf Dikec生於1973年1月1日，本身是位經驗豐富的射擊手，亦屬土耳其憲兵隊高級准尉，過去已有參加奧運的經驗，曾出戰2012倫敦奧運及2016年里約奧運，而Yusuf Dikec在今屆奧運上總共參加兩項賽事，10 米氣手槍單人賽總分排名第13名，混雙賽事摘下銀牌，是他人生第一次奪得奧運獎牌。
Yusuf Dikec在比賽上的瀟灑表現引發網民熱烈討論，有人更稱他似個「職業殺手」，本地網民睇完其霸氣應戰後，更聯想起劉德華在電影中的英姿，以及陳展鵬在TVB劇集中的有型演出。
今日下午，陳展鵬在社交網上載跟老婆單文柔在機場準備赴美的出發照片，入行前曾參加乒乓球及桌球比賽的他留言：「小時候去機場最多就係代表香港出賽，大時候去機場最多就係工作同大家見面，每次去到機場都有一種好放鬆嘅喜悅。」陳展鵬表示有另一半同行，稱得上是工作與娛樂，期待跟紐約的朋友見面。」發文後，亦有網民在照片下留言指土耳其選手Yusuf Dikec跟陳展鵬撞樣。