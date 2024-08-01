巴黎奧運︱連續9屆擔任主持 鍾志光連踩五節直播 被封專業鐵人鍾

奧運狂熱席捲全港，除了運動員各台一班奧運主持亦備受關注，當中已是第九屆擔任奧運主持的鍾志光(鍾仔)，近日因連踩五個直播，無論多夜也能在鏡頭前保持精神抖擻，獲觀眾讚專業。

近日有網民一連五個直播，均看到鍾仔蹤影，但其餘主持卻不斷換人，全城頓時掀起「萬能鍾」不眠之謎。對此鍾仔感謝各界關心：「網民又好、鄰居又好、我落街見到人好，好多人走埋嚟話『你好辛苦呀』，我就話『係咩？多謝多謝。』」

打過無數場硬仗的鍾仔，笑言不覺得辛苦：「十零日啫，唔係好辛苦，坐喺度有高質素嘅體育節目睇、有錢收，你仲想點呀？我都做咗幾十年，有得做就做，反正都係自己鍾意嘅嘢，唔會諗、唔會計較，點會計較啫，五節(直播)咪五節咯，Ok吖，自己又鍾意做，總之有工作擺喺我身上，我就盡量做到最好。」