巴黎奧運︱連續9屆擔任主持 鍾志光連踩五節直播 被封專業鐵人鍾

奧運狂熱席捲全港，除了運動員各台一班奧運主持亦備受關注，當中已是第九屆擔任奧運主持的鍾志光(鍾仔)，近日因連踩五個直播，無論多夜也能在鏡頭前保持精神抖擻，獲觀眾讚專業。
近日有網民一連五個直播，均看到鍾仔蹤影，但其餘主持卻不斷換人，全城頓時掀起「萬能鍾」不眠之謎。對此鍾仔感謝各界關心：「網民又好、鄰居又好、我落街見到人好，好多人走埋嚟話『你好辛苦呀』，我就話『係咩？多謝多謝。』」
打過無數場硬仗的鍾仔，笑言不覺得辛苦：「十零日啫，唔係好辛苦，坐喺度有高質素嘅體育節目睇、有錢收，你仲想點呀？我都做咗幾十年，有得做就做，反正都係自己鍾意嘅嘢，唔會諗、唔會計較，點會計較啫，五節(直播)咪五節咯，Ok吖，自己又鍾意做，總之有工作擺喺我身上，我就盡量做到最好。」
鍾仔又親解奧運初段瘋狂OT之謎：「因為頭段比較多香港運動員，公司覺得我認識多啲，咁我咪做咯，只係初頭一、兩日嘅情況。(合理工作時間？)合理，點會唔合理啫，我又唔覺得係咁辛苦，你話要就咁返嚟(齋)坐就會好辛苦。前幾晚我哋本來收(凌晨)四點鐘，最後做到五點半，點解？Vivian張家朗攞金牌喎，一路睇住佢哋比賽，比賽之後又有專訪，嗰個氣氛完全唔會覺得眼瞓！」
鍾仔續指，會間斷式小睡來保持精神：「未到我我就會去12廠隔籬入面個休息室，好似話我依家四點半、五點做完嘢，七點先stand by，我咪返去瞌一瞌，我係要瞓嘅，只不過係濕濕碎碎、積少成多，暫時我都覺得咁樣好夠休息。」問到非奧運期間作息時間，鍾仔自稱是夜鬼，並笑言：「我可以瞓好多個鐘，又可以好多個鐘唔瞓，我夜晚冇嘢做都係兩點、三點。」