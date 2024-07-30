巴黎奧運︱與方力申奧運對談 何詩蓓：希望繼續支持香港運動員

游泳出身的方力申(小方)，在何詩蓓領取銅牌後與她進行獨家專訪，小方問何詩蓓比賽時的感受，和能否順利執行比賽部署，何坦言：「我知道呢場比賽(成績)會好近，澳洲實力真係好強，佢哋幾個月前先破咗世界紀錄，我知呢場比賽唔會容易，我嘅強項係easy speed，所以我盡量一開始游快少少，以一個輕鬆速度去游，因為知道澳洲選手通常會喺最後50米會搏盡衝番上嚟，所以最後25米唔可以放棄，耷低頭好快咁去游。」

何詩蓓指獲得銅牌已經好開心，她稱在現場看到很多香港區旗，她又感激身在香港的觀眾捱夜支持：「好多謝大家嚟緊呢兩個星期要捱夜睇比賽，多謝大家支持，呢幾日比較少上social media，睇唔到大家嘅message，不過我收到大家嘅愛同埋支持，希望大家繼續支持香港運動員，我哋好努力為大家比賽。」