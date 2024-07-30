巴黎奧運︱張家朗寄語：唔開心都要堅持到底 無綫陳銘泰 何振然被讚專業 有質素

無綫今年前往巴黎採訪奧運的攝製隊伍，被大讚用心又拼搏，當中如運動員出身的陳銘泰、方力申(小方)及何振然，表演被各界大讚。網友大讚：「好老實TVB今次奧運交到功課，所有第一時間做到即時訪問，而且主持人質素有交代！」

像張家朗在男子花劍決賽勝出奪金不久，何振然、陳銘泰趁還未舉行頒獎禮前，第一時間邀請家朗進行專訪！何振然問家朗連續兩屆創造歷史感受，尤其最後一分別具爭議性時，家朗說：「當時都覺得可惜，每次都覺得係自己，教練都係後面提醒我，唔好理嗰劍，係你又好，唔係你都好，Focus喺下一劍到，所以我就照教練所講咁做。」