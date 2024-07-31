呢期巴黎奧運，今年TVB捧出由劉穎鏇、何沛珈、何泳芍、鄭衍峰、孔德賢以及黃庭鋒組成嘅新奧運六星。不過論聲勢，居然唔夠20年前由林峯、馬國明、黃宗澤、黎諾懿、吳卓羲同陳鍵鋒組成嘅上一代奧運六星。佢地喺2004年為奧運節目跳唱主題曲《遇強愈勇》片段再次翻hit，好多00後而家先見識到當年嘅真Y2K 造型風格，同埋呢六位上位男藝人嘅演出。不過當年佢地嘅舞步只係「向左走向右走」都可以甩，連家燕姐嘅十字步都複雜過佢！

不過上一代六星的確打出名堂，個個都先後成為劇集男主角。林峯成為歌影視三棲藝人，係六星之中唯一一個舉行過紅館演唱會，近期林峯憑《九龍城寨之圍城》成為億萬票房男星，成功搣甩「視星」標籤，嚟緊再開紅館更加引起搶飛潮。

黃宗澤做奧運六星時跳唱失準，但之後曾經出道做過歌手，喺勁歌總選同陳奕迅對唱《K歌之王》成為經典，不過撇除呢段黑歷史，Bosco拍劇以外做埋飲食生意，發展相當唔錯。

馬國明成為奧運六星嗰陣已經30歲，走勢亦係六星中最慢，但多年來留守TVB，更成為六星中唯一一位視帝。

吳卓羲

路線同黃宗澤接近嘅吳卓羲同樣做過歌手，一曲《別怪她》都真係紅足咁多年。吳卓羲經常被安排飾演警察同性格衝動嘅角色，舊年佢喺內地綜藝《大灣仔的夜2》不慎爆粗，好符合角色性格。

陳鍵鋒

陳鍵鋒成為奧運六星後劇接劇，有《學警雄心》同《律政新人王》等作品出街，青靚白淨嘅Sammul係六星之中顏值最高，後來更率先彈出北上發展，拍內地劇《封神英雄榜》更取得全國收視第一。但近年陳鍵鋒突然神隱，唔少網民影到佢而家一副大叔造型，六星之中而家最崩壞係佢。

黎諾懿

黎諾懿同馬國明一樣留守TVB多年，但比馬明更墮後，甚至一度調去主持兒童節目。好在喺《愛回家》演馬壯追返唔少分數，近年轉型主持烹飪節目兼做埋製作人。