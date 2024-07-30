巴黎奧運丨鍾志光擔大旗主持節目 中午連踩至凌晨5時 網民笑指「係咪唔洗瞓覺」

巴黎奧運丨鍾志光擔大旗主持節目 中午連踩至凌晨5時 網民笑指係咪唔洗瞓覺

巴黎奧運2024已盛大展開，TVB、香港電台、ViuTV及HOY TV為香港市民緊貼賽事。TVB廠景方面則由人稱「萬能鍾」嘅鍾志光（鍾仔）擔大旗，由上周五晚嘅開幕禮到之後每一節嘅奧運節目，都幾乎見到佢嘅身影，被網民笑指「係咪唔洗瞓覺」。

鍾志光至今已主持過共九屆奧運會 巴黎奧運2024已盛大展開，TVB、香港電台、ViuTV及HOY TV為香港市民緊貼賽事。TVB廠景方面則由人稱「萬能鍾」嘅鍾志光（鍾仔）擔大旗，由上周五晚嘅開幕禮到之後每一節嘅奧運節目，都幾乎見到佢嘅身影，被網民笑指「係咪唔洗瞓覺」。

62歲嘅鍾志光早前獲教育大學頒發榮譽院士銜，身兼資深體育評述員及藝員嘅佢活躍於體育評述、戲劇等多元領域，經常做評述時都會拋下金句，令觀眾留下深刻印象。鍾志光至今已主持過共九屆奧運會，直播經驗豐富，於是被TVB安排帶領其他主持人及新血作直播；鍾志光更加如台柱一樣，分別搭配唔同主持人現身於每節嘅奧運節目，例如江旻憓奪金時刻及頒獎禮。雖然當日幾乎天光先收工，但翌日中午到凌晨5時亦連續主持一連串嘅奧運節目，包括12時15分《2024 巴黎奧運全城聚焦》、下午2時45分《2024 巴黎奧運 下午直擊》、晚上7時25分《2024 巴黎奧運 黃金直擊》及晚上11時45分《2024 巴黎奧運 重點直擊》，網民都對佢身體感到擔心。