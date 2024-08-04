姚焯菲驚現Chill Club推介榜 網民︰推到Chantel上ViuTV唱

姚焯菲(Chantel)與MC張天賦早前推出合唱歌《誰能避開戀愛這事情》，歌曲連續11日登上YouTube香港地區「音樂發燒影片排行」第一位，此外亦在多個音樂串流播放平台榜首位置，至於在電台及電視台的成績，歌曲在「903專業推介」最高排名得第8 ，於「勁歌金榜」則列於第7位。不過，今日ViuTV公布最新的「Chill Club推介榜」，見到歌曲打入第10名位置，ViuTV的專頁亦特別tag了Chantel的fb帳號，但該帳號似是由網民打理，並非其專頁。

有網民認為Chantel成功登上「Chill Club推介榜」全因MC原故，但亦有網民認為此歌已派台了一段時間，熱潮已過，加上Chantel是無綫人，不明白ViuTV為何有此安排。有網民希望可以有日看到Chantel現身ViuTV跟MC一齊演繹此歌。