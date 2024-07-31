周慧敏8.31澳門開騷 相隔7年再踏舞台：趁有心有力回饋支持者

周慧敏相隔7年再舉行個人演唱會，定於8月31日假澳門倫敦人舉行《地老天荒愛一場》，Vivian直言人生之中，除了家人，貓貓，好朋友，大部份回憶都來自支持者，所以趁還有能力和心力時，希望能為愛她的朋友好好表演作回報，「希望今次演唱會，除了以歌會友之外，我跟觀眾可以好似好朋友咁，來一次深情告白。」演唱會門票將於周五(8月2日)下午3時優先發售。

Vivian已開始為演唱會排舞和開會，雖有壓力但感恩每次返屋企，3隻貓都令她覺得治癒及放鬆，「見到佢哋，我同Joe都即刻就冧冧豬。」向來是貓奴的她，指3隻貓都好愛爸爸媽媽，其中「豬皮」特別愛媽媽，「我唔出街佢就最開心，Joe話我出trip時候豬皮就冇晒心機，少咗叫少咗活動，反而其他兩個貓細佬就如常，細佬們有爸爸就可以。豬皮好多時候都等我返屋企先去便便，因為佢大肚腩自己清潔唔到，鍾意我幫佢清潔和極速清理砂盤嘅大小便。我唔喺屋企，佢連便便都會少啲，唉，陰公豬。所以我為左我啲貓開心，都好少出門去旅行，免得小朋友太掛住媽媽。我依家已經開始同豬皮，B B和Mike仔三個講定，媽媽遲下要行開幾日唔係屋企，希望佢地聽得明啦，同豬皮講果刻，佢一聽到就走開啦，希望唔係嬲嬲豬啦。」