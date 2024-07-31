向海嵐出任香港區環球小姐2024評判 下月初面試爭奪冠軍100萬獎金

香港區「環球小姐2024」（Miss Universe 2024）將於8月3日進行首輪面試，主辦單位特別邀請1998年香港小姐冠軍及1999年香港環球小姐代表向海嵐擔任星級評判，選出15強的香港區環球小姐候選佳麗進入準決賽，為香港爭光。香港區環球小姐冠軍將於11月代表香港前往墨西哥參加2024環球小姐全球總決賽，與來自世界各地的佳麗一較高下，爭奪環球小姐的總冠軍寶座，更可獲得總值一百萬港元現金獎，而香港區環球小姐亞軍及季軍，亦分別可獲得二十萬及十萬港元現金獎。

環球小姐香港區選美統籌官劉芷希表示，選拔賽自開放報名起，已收到大量查詢及報名申請，反應熱烈。今年選拔賽的眾多參賽者中有不少擁有選美經驗，當中包括前香港小姐得獎佳麗以及歷屆香港小姐候選人轉戰參選香港區環球小姐。主辦方亦收到不少高學歷參賽者申請，更不乏擁有碩士學歷。此外，部份參賽者本身已略有名氣，擁有豐富拍攝及模特兒經驗。香港區環球小姐2024選拔賽已定於8月3日進行首輪面試，特別鳴謝香港珠寶製造業廠商會 （HKJMA & J-HUB）作為是次初選的場地贊助。」 劉芷希是來自馬來西亞華裔演員，身兼主持人、模特兒及營養師，她於2017年奪下香港珠寶小姐后冠，曾參演2020年TVB劇集《黃金有罪》，以及在2024年電視劇《家族榮耀之繼承者》中飾演Apple一角。