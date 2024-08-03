古淖文衣錦還鄉 澳門班底製作個人騷 周吉佩開心師弟闖出好成績

《中年好聲音2》冠軍古淖文(German)，昨晚於澳門威尼斯人劇場舉行一連兩場《I'm Home》演唱會頭場，而幕後製作班底及出品人，包括製作公司、導演、影像製作及舞蹈員，均是來自澳門，因此澳門出生的German，就將演唱會定名《I'm Home》。

送上連串得獎歌

German一開場，穿上一身英姿颯爽的型格紅皮套裝，唱出英文歌《Cry me a River》 ，盡顯冠軍功架。之後送上《中聲2》奪魁之歌《Feeling Good》，更以母語唱出《Macau》。身為土生葡人的German常被稱為澳門之光，以葡文唱出《Macau》非常貼合演唱會名稱。

早前German已透露，今次選曲精彩得幾乎沒有停頓位，而整個演唱會的流程由服裝到舞台及設定環節等等，更令現場觀眾看得目不暇給。之後他又先後換出兩套黑、白戰衣出場，唱出多首之前及曾得獎的作品，如《Desperado/不如不見》、《完全因你》、《不相往還》、《留給這世上我最愛的人》、《今生今世_》、《征服》、《記憶綿》、《與淚抱擁》、《歸來吧》等歌曲。