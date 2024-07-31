Larchwood加推25伙 總折扣增至28% 周六賣11伙｜大角咀新盤

發展商繼續劈價推售餘貨。宏安地產(1243)大角咀現樓新盤「Larchwood」已於早前啟動收樓。項目日前加推25伙應市，實用面積介乎202至267方呎，最高總折扣大增至28%，折實售價388.8萬元起，折實呎價由19,248元起，安排於周六(8月3日)以先到先得形式發售當中11伙。
據價單顯示，該批單位涵蓋12伙開放式及13伙一房，價單定價由540萬至887.2萬元。是次新增「向香港運動員致敬付款計劃」，照售價減24%，令最高總折扣攀升至28%，折實售價由388.8萬至638.8萬元，折實呎價介乎19,248元至23,925元。
個別單位變相減價三成
該批售價及呎價最低單位為17樓E室，實用面積202方呎，開放式間隔，折實價388.8萬元。資料顯示，該單位低兩層的15樓E室，實用面積及間隔相同，於2022年11月底推出時定價588.2萬元，當時享最高2.5%折扣，折實售價573.5萬元，意味同類單位時隔逾一年半價跌約184.7萬元或32%。
項目同步更新第2號價單，將3伙單位定價下調4%至7%，涉及單位為5至8樓F室，實用面積267方呎，一房間隔，原價單定價由729.4萬至752.4萬元，現降至678.9萬至720.6萬元。扣除最高折扣28%後，折實售價由488.8萬至518.8萬元。
「Larchwood」位處大角咀洋松街62號，單幢式住宅提供187伙，戶型涵蓋開放式及一房，當中開放式佔114伙或約61%，實用面積介乎202至210方呎，一房共56伙，實用面積介乎250至267方呎；另有17伙屬特色單位。