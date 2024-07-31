Larchwood加推25伙 總折扣增至28% 周六賣11伙｜大角咀新盤

發展商繼續劈價推售餘貨。宏安地產(1243)大角咀現樓新盤「Larchwood」已於早前啟動收樓。項目日前加推25伙應市，實用面積介乎202至267方呎，最高總折扣大增至28%，折實售價388.8萬元起，折實呎價由19,248元起，安排於周六(8月3日)以先到先得形式發售當中11伙。

據價單顯示，該批單位涵蓋12伙開放式及13伙一房，價單定價由540萬至887.2萬元。是次新增「向香港運動員致敬付款計劃」，照售價減24%，令最高總折扣攀升至28%，折實售價由388.8萬至638.8萬元，折實呎價介乎19,248元至23,925元。