FINNIE目標月內發售 標準戶面積245呎起 主打一房及兩房｜鰂魚涌新盤

踏入8月，發展商即啟動新一輪推盤攻勢，當中位於鰂魚涌芬尼街9號、由宏安地產(1243)發展的單幢式住宅項目「FINNIE」，今日(1日)公布銷售部署及介紹戶型分布。執行董事程德韻表示，最快下周上載售樓說明書及率先向傳媒開放兩個示範單位，示範單位將設於尖沙咀天文臺道8號，目標於月內進行首輪銷售。 程德韻透露，項目定價會參考市況及樓盤自身質素，將以價單形式推售，特色單位則不排除招標發售。對於美國聯儲局維持利率不變，她認為9月份極大機會減息，且之後息口回落趨勢明顯，對經濟及樓市均帶來好大支持，對投資者入市絕對有利，有信心項目會成為減息前「尾班車」，值得市場關注。

標準層每層設 4 戶 配備 2 部電梯 營業及市務總經理黃文浩稱，「FINNIE」提供90個住宅單位，基座設有商舖和會所，住宅樓層從2樓至29樓(不設4樓、13樓、14樓及24樓)，其中2樓所有單位、27樓C室，以及28樓和29樓所有單位均為特色單位。標準單位分布於3樓至26樓所有單位(不設4樓、13樓、14樓及24樓)、以及27樓的A和B室。標準層每層僅設4戶，配備2部電梯。 黃文浩續稱，「FINNIE」標準單位提供一房至兩房間隔，實用面積由245至364方呎，採開放式廚房設計，標準單位的A室及B室浴室設有窗戶，D室飯廳近門口位置更設有對流窗，有助增加採光及通風效果。其中標準層的B室及C室為兩房間隔，主人房深度達3米，可讓住戶靈活擺放傢俬。項目融合玻璃幕牆系統與時尚外觀，大幅提升採光度，加上住宅玻璃幕牆採用雙層中空玻璃(IGU)配低輻射鍍膜，節能環保。