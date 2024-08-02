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地產
2024-08-02 16:50:13

CCL單周止跌回升0.21% 二手受壓跌勢不變 新界西瀉逾1%｜樓價走勢

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CCL單周止跌回升0.21% 二手受壓跌勢不變 新界西瀉逾1%｜樓價走勢

CCL單周止跌回升0.21% 二手受壓跌勢不變 新界西瀉逾1%｜樓價走勢

二手樓價單周回升，惟下跌趨勢不變。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報141.11點，按周升0.21%。本周指數是反映713日啟德柏蔚森I首輪銷售，以及78日屯門黃金海灣‧意嵐公布首張價單折實平均呎價創同區8年新低當周的市況。發展商減價推售新盤，首輪銷情理想，而且市場憧憬減息，樓市氣氛略為回穩。CCL終止6周連跌，單周微升，指數近4周在140141點徘徊。一手新盤搶去不少購買力，業主觀望減息，二手樓市繼續拉鋸受壓，相信整體樓價跌勢不變，但下跌幅度緩慢。

本周CCL仍處於近8年低位，重返201610月初時水平，2024年累跌4.14%。指數較20218191.34點歷史高位跌26.25%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌1.34%81日美國聯儲局及本港大型銀行宣佈維持利率不變，及84日屯門黃金海灣第1期意嵐第3輪推售139伙，對本地二手樓價的影響將於8月下旬公CCL才開始反映。

CCL單周止跌回升0.21% 二手受壓跌勢不變 新界西瀉逾1%｜樓價走勢

本周CCL仍處於近8年低位，重返2016年10月初時水平，2024年累跌4.14%。

市區樓價升 新界齊跌2周

四區樓價二升二跌。港島CCL_Mass140.75點，按周升1.14%，指數仍於20168月初水平徘徊。九龍CCL_Mass138.79點，按周升0.58%，連升2周共0.60%，指數重返201610月中水平。新界東CCL_Mass153.04點，按周跌0.04%，連跌2周共1.54%，指數維持20172月中水平。新界西CCL_Mass129.53點，按周跌1.17%，連跌2周共1.29%，指數重返201612月中水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass141.52點，按周升0.20%CCL(中小型單位)140.17點，按周升0.13%CCL MassCCL(中小型單位)齊結束6周連跌，並同樣於近8年低位徘徊，重返20169月底水平。CCL(大型單位)145.82點，按周升0.59%，連升2周共1.71%，繼續處於7年半低位，重返20171月底時水平。

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CCL單周止跌回升0.21% 二手受壓跌勢不變 新界西瀉逾1%｜樓價走勢

新界西CCL_Mass報129.53點，按周跌1.17%，連跌2周共1.29%，指數重返2016年12月中水平。

今天(2)公布的指數，根據2024722日至728日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在202478日至714日簽臨時買賣合約，是78日屯門黃金海灣‧意嵐公布首張價單，713日啟德柏蔚森I首輪銷售及啟德柏蔚森III公布首張價單當周的市況。

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