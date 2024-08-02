7月居屋第二市場錄232宗成交 黃竹坑「居屋王」身價縮水｜二手行情

據香港房屋委員會最新數據顯示，7月份居屋第二市場成交宗數錄得232宗，與上月同期232宗相同，不過有關數字屬臨時性質，本月中會再作調整。同時，房委會修訂6月份成交宗數為382宗，較5月份的559宗，下跌約31.7%。
7月份成交量最多的屋苑為鑽石山宏景花園、長沙灣麗翠苑及將軍澳寶盈花園，同樣錄得6宗；其次是粉嶺華明邨、將軍澳景林邨、馬鞍山恆安邨、粉嶺嘉盛苑、天水圍天盛苑、將軍澳富康花園、馬鞍山錦豐苑及黃竹坑雅濤閣，成交宗數均為4宗。
樓價方面，上月成交呎價最貴屋苑為長沙灣凱樂苑，錄3宗成交，平均呎價11,381元，比第二位的沙田尚翠苑均價11,346元略高0.3%。之後是長沙灣凱德苑及筲箕灣東濤苑，平均呎價分別11,278元及10,613元。
三房海景失守700萬
樓價大跌，「居屋王」身價亦明顯縮水。其中，黃竹坑「居屋王」雅濤閣一個三房海景單位，最新造價跌穿700萬元關口。成交單位位於4座高層戶，實用面積約576方呎，三房間隔，享全海景，以663萬元未補地價易手，呎價約11,150元，成交價創屋苑今年錄表新高。
然而翻查紀錄，雅濤閣相同面積向海樓王單位，2021年綠表造價高見875萬元，曾貴絕全港未補地價居屋，呎價高達15,191元。由此可見，居屋王身價比高峯期低約24%。