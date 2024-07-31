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2024-07-31 18:23:47

黃金海灣．意嵐提價5%加推139伙 折實均呎11813元 周日第三輪開賣｜屯門新盤

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黃金海灣．意嵐提價5%加推139伙 折實均呎11813元 周日第三輪開賣｜屯門新盤

黃金海灣．意嵐將於周日以先到先得形式發售139伙。(資料圖片)

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第1期「意嵐」經過兩輪銷售後沽出超過300伙，銷情不俗，最新今日(31)加推第4號價單，涉及139伙，維持最高折扣12%，折實售價由223.4萬元起，折實平均呎價約11,813元，與上張3號價單相比，高約5%。發展商同時公布項目銷售安排，將於周日(84)進行第三輪銷售，出售新價單全數139伙。

4號價單顯示，今批單位涵蓋65伙開放式、36伙一房、33伙兩房及5伙三房單位，實用面積介乎182767方呎。單位定價由253.9萬至1,129.1萬元，呎價介乎10,987元至16,117元。

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折實價「2字頭」單位涉4

扣除最高折扣12%後，單位折實售價由223.4萬至993.6萬元，當中折實售價為「2字頭」單位有4伙；折實呎價介乎9,670元至14,182元。入場單位為5B9H室，實用面積183方呎，連66方呎平台，開放式間隔，折實售價223.4萬元，折實呎價12,209元。

至於第三輪銷售安排，將於周日以先到先得形式發售139伙。

「意嵐」提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至767方呎，主打中小型單位，開放式及一房合佔近六成。項目提供58個住宅停車位。預計關鍵日期為2025年11月21日。

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