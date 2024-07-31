第二季末涉及負資產30,288宗，基於樓價由2021年高位迄今累跌平均約26%，已分別跌穿樓價兩成及一成界線，令一些近年高成數按揭個案，包括九成按揭及八成按揭列入負資產類別。

負資產｜中原按揭王美鳳：第四季起利好因素逐增 負資產數字年底有望回落

市場對實質住屋剛性需求仍大 展望後市，王美鳳表示，基於第二季至近月樓價有所回落，不排除下一季度負資產數字有所回升。然而，第二季樓價平均跌4%，但租金反升3%，樓價跌、租金升反映市場對實質住屋剛性需求仍大，但對樓市觀望選擇先轉買為租的人士增多；下半年尤其第四季至明年，隨着市場上利好樓市因素逐步增多，包括美國大機會在今年9月份啟動減息、第四季本港拆息將有所回落及銀行按揭取態逐步提昇等，料將可增加市場信心，趁低吸納的買家將會增加帶動市場氣氛，樓價有望於年內回穩，年底負資產數字亦有機會回落。