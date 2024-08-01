藍籌屋苑三房獲承接 第一城呎價失$9000太古城長情業主勁賺1292萬(有圖)｜二手市況

趙鴻運透露，原業主早於1993年以688萬元購入單位，持貨約31年，現轉手大幅獲利1,292萬元，物業期內升值近1.9倍。他說，太古城7月全月錄17宗成交，較上月少34.6%；受個別低價成交影響，平均實用呎價按月微跌1.4%，報14,162元。

據了解，業主本月中旬開價2,100萬元放售單位，買家心儀此屬優質單位，此類單位放盤不多，以及連雅致裝修，最終以1,980萬元成交，減幅120萬元或約5.7%，呎價約17,774元。

中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城美菊閣中低層A室，實用面積約1,114方呎，三房兩廁連工人房間隔，向東北，外望東九龍至鯉魚門全海景及鰂魚涌公園景。

藍籌屋苑三房單位連錄成交，當中鰂魚涌太古城一個則王單位以1,980萬元沽出，成交價屬屋苑本月最高。

沙田第一城「大三房」造價時光倒流 10 年前

中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基稱，沙田第一城33座低層D室，實用面積約854方呎，屬屋苑最大三房戶型，坐向西北，外望內園景。

據了解，單位早於2022年2月放盤，原叫價1,160萬元，惟無人問津下，最終累劈412萬元或約35.5%，以748萬元易手，呎價約8,759元，更失守9,000元關口。據悉，屋苑同類戶造價見「7字頭」，追溯到2014年水平。

伍錦基指，原業主於2004年以318萬元購入單位，持貨約20年，現轉手帳面仍賺430萬元，物業期內升值約1.4倍。他補充，沙田第一城本月價量齊跌，錄得14宗成交，較上月減少22%，連跌兩個月；平均實用呎價亦按月回落4%至12,415元，屬半年新低。