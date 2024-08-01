美9月減息機會增 中原按揭：料本港最快年底至明年首季減息｜樓市走勢

美國聯儲局凌晨宣布2024年第5次議息會議結果，公開市場委員會成員一致通過維持聯邦基金利率介乎5.25厘至5.5厘不變，符合市場預期，是連續8次會議按兵不動。中原按揭董事總經理王美鳳指出，最近美國通脹率回落至3%優於預期，美國議息聲明揭示9月啟動減息機會增加，強調現階段利率政策取決於通脹回落走勢是否持續、就業市場表現及經濟狀況，故此若接著的通脹數字繼續改善，相信可支持美國落實9月啟動減息。

王美鳳預期，美國年內減息次數或達2次，每次可達0.25厘合共半厘；基於港息在對上加息周期跟隨美息之加幅明顯較少(美國聯邦利率加幅累計達5.25厘、港P加幅僅達0.875厘)，若美國於今年9月減息，本港減息進程較大機會是，港元拆息HIBOR先逐步回落，拆息降至一定幅度後，本港最優惠利率(P)連帶按息將可回落，預期現時本港主要按息4.125%在今年大致橫行，本港減息周期有機會於年底至明年首季啟動，屆時本港按息有機會回落至4%或以下水平。