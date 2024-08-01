租金飆樓價插 細價樓率先出現供平過租 兩個屋苑供比租平20%

本港樓市出現「租金狂升、樓價大跌」異常現象，過去3年樓價累跌近30%，同期租金卻升近4%，造就「供抵過租」重現，有單位更供平過租超過20%。
中原地產抽取上半年部分屋苑低價成交，並於撤辣後成功租出的單位作分析，發現當中部分成交確實已經出現「供抵過租」，即是業主每月供樓，比起租住同一單位的租金為低。由於租金收入已完全覆蓋供樓支出，業主毋須每月再「補貼」，扭轉多年來「租抵過供」局面。
事實上，近期一些趁樓價跌、租金升而入市的本地或海外投資者，收租回報已不再是得1厘、2厘，而是普遍有3、4厘，甚至更高，單計每月收租已夠供樓有凸。率先出現「供抵過租」的屋苑，涵蓋新盤及二手樓，包括觀塘BAL RESIDENCE、長沙灣佳悅、將軍澳海茵莊園、日出康城LP6、荃灣中心、九龍灣得寶花園、沙田好運中心及藍田滙景花園等，供樓比租金低1%至21%不等。
撤辣後收租回報見5厘
中原地產碧海藍天分行高級區域營業經理許永生表示，長沙灣佳悅中層E室，實用面積約212方呎，開放式間隔，獲一名投資者於今年3月底、即政府宣布全面撤辣後斥316.97萬元購入，呎價約14,951元。該買家5月收樓，兩個月後即以13,500元全包租出，呎租64元創項目新高，租金回報率約5.1厘，回報之高屬近年新盤少見。「供抵過租」有數得計，按市場常用供樓標準，即七成按揭、供30年及按息4.125厘計，此單位每月供款為10,754元。
由此可見，同一個單位，業主每月供樓比租金低2,746元或20.3%，即使扣除每月管理費近1,200元，相業主每月仍可淨袋約1,500元。
另外，由麗新發展(488)與市區重建局合作發展的觀塘Bal Residence亦出現「供平過租」，一個實用面積304方呎的低層D室，今年3月以433.7萬元沽出，本月以16,000元租出，租金回報約4.4厘。同樣以市場常用供樓標準，單位每月供款14,715元，比租金平8%。
荃灣中心供樓比租金每月節省21%
大型屋苑亦陸續出現「供平過租」，其中一個例子，為荃灣中心重慶樓一個實用面積380方呎兩房，7月以13,300元租出。翻查紀錄，業主今年初以310萬元入市，毋須按揭Full Pay買樓。相比單位每月供款10,517元，供樓比租金每月節省2,783元或21%；如果選擇租的話，就高出26%。
細單位承租力強
近期出現供平過租的成交個案，暫時主要集中細單位市場，原因是該類單位承租力強、內地生搶租、及近年租金急升所致。據差估物業估價署數據，今年以來中小型私人住宅租金升幅逾1.7%，而大單位同期升幅僅0.06%。另外，今年中小型單位樓價累跌3%，較大單位跌幅1%為多，造就細單位較快出現「供抵過租」現象。
整體而言，在目前高息環境下，租樓平過供樓的情況仍極為普遍。不過，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，隨著政府大力輸入人才，預期租金持續強勢，當困擾樓市主要元凶的息口回落，樓價企穩而租金續升，「供抵過租」將成趨勢，吸引投資客重投市場。