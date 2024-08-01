租金飆樓價插 細價樓率先出現供平過租 兩個屋苑供比租平20%

本港樓市出現「租金狂升、樓價大跌」異常現象，過去3年樓價累跌近30%，同期租金卻升近4%，造就「供抵過租」重現，有單位更供平過租超過20%。 中原地產抽取上半年部分屋苑低價成交，並於撤辣後成功租出的單位作分析，發現當中部分成交確實已經出現「供抵過租」，即是業主每月供樓，比起租住同一單位的租金為低。由於租金收入已完全覆蓋供樓支出，業主毋須每月再「補貼」，扭轉多年來「租抵過供」局面。 事實上，近期一些趁樓價跌、租金升而入市的本地或海外投資者，收租回報已不再是得1厘、2厘，而是普遍有3、4厘，甚至更高，單計每月收租已夠供樓有凸。率先出現「供抵過租」的屋苑，涵蓋新盤及二手樓，包括觀塘BAL RESIDENCE、長沙灣佳悅、將軍澳海茵莊園、日出康城LP6、荃灣中心、九龍灣得寶花園、沙田好運中心及藍田滙景花園等，供樓比租金低1%至21%不等。

租金飆樓價插 細價樓率先出現供平過租 兩個屋苑供比租平20%