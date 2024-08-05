港島東屋苑巨額蝕讓停不了 揸10年轉手都慘輸331萬｜二手市況

二手市況弱勢持續，各區錄得小業主蝕讓離場個案，當中港島東自上月底起接連爆出巨額蝕讓個案，帳面損手金額最高達331萬元。 市場消息指，鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES低層A室，實用面積約1,358方呎，新近以約2,700萬元獲外區用家承接，呎價約19,882元，屬低市價成交。 原業主於2014年以3,031萬元購入單位，持貨約10年，現轉售帳面虧損331萬元，物業期內貶值約11%。資料顯示，MOUNT PARKER RESIDENCES位於康怡西灣臺1號，2013年12月入伙，提供92伙，單位實用面積由1,242至3,504方呎。 收租客棄守筲箕灣遠晴 10 年樓價蒸發 12% 中原地產副分區營業經理李嘉儀指，筲箕灣遠晴中層A室，實用面積約431方呎，一房間隔，業主作收租之用，去年3月開價830萬元連租約放售，近期租約屆滿，最終以628萬元沽出，累減202萬元或約24.3%，呎價約14,571元，略低於銀行估價。

原業主於2014年以715.8萬元購入單位，同樣持貨約10年，現轉售帳面損失87.8萬元，物業期內跌價約12.3%。資料顯示，遠晴位於筲箕灣筲箕灣東大街23號，2014年7月入伙，提供98伙，單位實用面積介乎253至1,282方呎。 南豐新邨兩房「 3 球」易主 2 年跌價近四成 若然是近年高位入市的業主，蝕幅更加顯著。港島東老牌屋苑之一、鰂魚涌南豐新邨3座低層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔。今年4月以500萬元放盤，已屬「蝕讓價」，最終減價120萬元或24%，上月底以380萬元沽出，成交價重返10年前水平；呎價更失守1萬元水平，僅約9,719元。

據悉，原業主於2022年以606萬元購入單位，持貨約2年，現轉售帳面大幅虧損226萬，物業期內大幅貶值約37.3%。