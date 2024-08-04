減息在望 買家回流二手尋寶 中原十大屋苑按周反彈八成 創14周新高｜樓市數據

中原地產十大屋苑本周末錄得8宗成交，按周回升33.3%或2宗，零成交屋苑維持5個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，全城預計美國下月減息機會極高，重燃置業氣氛，吸引觀望多時的買家重返市場尋寶，加上本周末未有全新大型一手盤推售，客源流向各區二手屋苑，買家遇上合價盤便會果斷偷步入市，帶動二手交投止跌回升。

海怡半島套三房 7 年貶值 268 萬 港島區十大屋苑之一海怡半島，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪稱，屋苑本周末錄得1宗成交，單位為27座中層E室，實用面積736方呎，採套三房加儲物房間隔，座向東面，外望開揚翠綠景致，最新以960萬元易手，折合實用呎價13,043元。據悉，原業主於2017年以1,228萬元購入單位，持貨7年，現帳面需蝕讓268萬元或22%離場。

太古城套三房優質戶 升值 13 倍沽 中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄得2宗成交，其中一宗由該分行促成，單位為元宮閣高層A室，實用面積709方呎，採三房兩廁間隔，座向東北，望全泳池景及園景；因該廈位置近港鐵站，屬迅步即到，故單位為屋苑優質戶。單位原先開價1,400萬元，最終累減467萬元，以933萬元獲承接，折合實用呎價13,159元。原業主早於1982年以63.8萬元入市物業，持貨42年，是次沽出帳面大賺869.2萬元，升值逾13倍。