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地產
2024-08-04 18:15:00

減息在望 買家回流二手尋寶 中原十大屋苑按周反彈八成 創14周新高｜樓市數據

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市場預期美國下月減息機會高，加上本周末無大型一手盤推售，客源回流各區二手屋苑，帶動二手交投止跌回升。(資料圖片)

市場預期美國下月減息機會高，加上本周末無大型一手盤推售，客源回流各區二手屋苑，帶動二手交投止跌回升。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得8宗成交，按周回升33.3%2宗，零成交屋苑維持5個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，全城預計美國下月減息機會極高，重燃置業氣氛，吸引觀望多時的買家重返市場尋寶，加上本周末未有全新大型一手盤推售，客源流向各區二手屋苑，買家遇上合價盤便會果斷偷步入市，帶動二手交投止跌回升。

中原地產十大屋苑本周末錄得11宗成交，按周回升83.3%或5宗，零成交屋苑降至3個。(中原提供)

中原地產十大屋苑本周末錄得11宗成交，按周回升83.3%或5宗，零成交屋苑降至3個。(中原提供)

海怡半島套三房 7年貶值268

港島區十大屋苑之一海怡半島，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪稱，屋苑本周末錄得1宗成交，單位為27座中層E室，實用面積736方呎，採套三房加儲物房間隔，座向東面，外望開揚翠綠景致，最新以960萬元易手，折合實用呎價13,043元。據悉，原業主於2017年以1,228萬元購入單位，持貨7年，現帳面需蝕讓268萬元或22%離場。

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鴨脷洲海怡半島中層套三房，最新以蝕讓價960萬元沽出，7年帳面跌268萬元。

鴨脷洲海怡半島中層套三房，最新以蝕讓價960萬元沽出，7年帳面跌268萬元。

太古城套三房優質戶 升值13倍沽

中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄得2宗成交，其中一宗由該分行促成，單位為元宮閣高層A室，實用面積709方呎，採三房兩廁間隔，座向東北，望全泳池景及園景；因該廈位置近港鐵站，屬迅步即到，故單位為屋苑優質戶。單位原先開價1,400萬元，最終累減467萬元，以933萬元獲承接，折合實用呎價13,159元。原業主早於1982年以63.8萬元入市物業，持貨42年，是次沽出帳面大賺869.2萬元，升值逾13倍。

天水圍嘉湖山莊本周末錄2宗二手成交，最新平均呎價報7,951元。

天水圍嘉湖山莊本周末錄2宗二手成交，最新平均呎價報7,951元。

嘉湖山莊破上周靜局錄2

九龍區方面，中原地產黃埔站副分區營業經理王子健表示，黃埔花園本周末亦錄得1宗成交，單位為59座低層D室，實用面積503方呎，採兩房間隔，向東面望校園景，剛以588萬元沽出，折合實用呎價11,690元。至於新界區，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊打破上周末靜局，本周末錄得2宗成交，其中一宗為美湖居3座高層D室，實用面積540方呎，採三房間隔，座向西北望開揚景，最新以413萬元沽出，平均實用呎價7,648元。原業主於20147月以333.8萬元購入該址，持貨剛剛10年，現沽貨帳面賺79.2萬元或升值24%

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