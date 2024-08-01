海外樓市｜英國租金再破頂 有城市年飆30% 夾租劏房盛行

英國租金再創歷史新高，平均每間出租盤收到17份潛在租客查詢。有數據指，英格蘭東南部有城市出租盤的叫價更按年升逾30%。有業內人士指，英國租金過去3年，每年上升10%，由於租金高昂，更有租戶負擔不起昂貴租金需要「夾租」，甚至要搬往劏房HMO(Houses in multiple occupation)。 Rightmove最新數據顯示，英國租金叫價再創新高，倫敦以外地區的每月平均租金達1,314英鎊(約13,150港元)，比去年的1,231英鎊(約12,319港元)高出7%，至於倫敦地區的每月平均租金達2,661英鎊(約26,630港元)，比1年前的2,567英鎊(約25,688港元)高出4%。

求過於供 新上市租盤平均收 17 查詢 Rightmove報告指，目前新上市的出租盤平均收到17位準租客查詢，雖然比2023年的26位已經開始放緩，但比2019年同期的的8個查詢增加逾倍，需求仍然高於供應。 叫價方面，英格蘭東南部素里郡的泰晤士河畔沃爾頓(Walton-On-Thames)為上升幅度最高地區，第二季平均租金叫價為1,960英鎊(約19,614港元)，對比2023同期的1,503英鎊(約15,040港元)，按年升30.4%。另外西北部的蘭開夏郡(Lancashire)今年第二季叫價為711英鎊(約7,115港元)，對比2023同期的602英鎊(約6,024港元)，升18.1%。 至於成交租金升幅最高的是東北地區，按年升10.3%；其次是伯明翰所在的西密德蘭，漲9.3%；其次為曼徹斯特及利物浦所在的西北地區，高7.8%。 可供出租房屋 5 年減兩成 租戶增 22% 報告又指，根據目前的需求，需要增加約12萬間出租房屋，才能令租金價格增長率回復到疫情前每年上升約2%至3%的正常水平。然而，可供出租的房屋數量仍比2019年減少20%，但是租戶數量卻增加了22%。 管理約200英國租盤的英匯、其英國物業顧問葉桃樂表示，現時當一個新租盤上市就有約20至30個查詢，他指會根據租戶背景、收入及信貸評級，再篩選約10組租戶睇樓，平均一個租盤最少都有3至4組租戶出價，稍為優質的盤源，最少有5至6組租戶出價。