氣氛回暖｜擁鐵路概念 8月新盤近千伙列陣

會德豐地產涉及3個項目，包括與港鐵(066)合作的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」，屬康城站上蓋物業，推出全新第2B座，涉350伙，戶型主打一房及兩房，料主攻年輕買家及首置客。早前已推售的「SEASONS」系列銷情不俗，開售迄今賣出逾780伙，套現逾49億元。

兩個焦點新盤本月取得理想銷情，一手氣氛回暖。展望8月，市場估計至少有4個全新盤應市，合共涉及逾700伙，中小型發展商亦趁勢推貨。雖以單幢盤為主，但地點位處市區，並擁有鐵路概念值得留意。

至於灣仔春園街精品住宅項目提供88伙，實用面積料約300方呎起、主打一房。項目距灣仔站步程約3分鐘，且位置鄰近金鐘、中環核心商業區，料可吸引附近工作的專才入市。另與新鴻基地產(016)合作的何文田太子道西233號項目涉及75伙，早前獲批預售，市場估計短期內上載樓書。

另外，早於7月中命名的宏安地產(1243)鰂魚涌芬尼街商住項目「FINNIE」，部署周四公布最新銷售部署。該盤提供90個住宅單位，預計關鍵日期2026年5月31日，樓花期長約22個月。項目鄰近英皇道及港鐵站，距鰂魚涌站B出口僅約15秒步程。