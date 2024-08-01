每日新盤成交一覽：晉環兩房撻訂重售賣平27% 澐璟兩房呎價逾2.4萬

買家承接力放緩，據成交紀錄冊顯示，一手市場於周三(7月31日)約錄8宗成交。其中路勁地產牽頭發展、已屆現樓的黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」早前更新共3張價單，當中第2B座36樓C室大幅劈價達17.5%，實用面積639方呎，兩房間隔，最新以1,856.2萬元成功售出，呎價約29,049元。該單位曾於2021年5月以2,525.3萬元成交，並於2023年3月終止交易，新售價較3年前售價低近27%。

【尚逸一房呎售2.3萬】

大鴻輝集團旗下西營盤「尚逸」昨日(31日)連沽3伙，套現1,583.36萬元。該批單位成交價由438.2萬至630.08萬元，最高售價單位為26樓F室，實用面積278方呎，一房間隔，呎價約22,665元。