每日新盤成交一覽：單日交投不足10宗 啟德新界現樓獲追捧

新盤單日錄得零星成交，據成交紀錄冊顯示，一手市場於周四(1日)約錄8宗成交。最高成交為中國海外發展(688)啟德現樓新盤「維港1號」最新售出第2A座30樓H室，實用面積774方呎，屬三房一套間隔，以1,999.3萬元成交，呎價約25,831元。

【海日灣三房1429萬標售】

億京旗下已屆現樓的白石角新盤「海日灣」周四(1日)以招標形式售出COURT B第1座9樓A室，實用面積877方呎，三房間隔，成交價1,429.2萬元，呎價約16,296元，買家採105天付款計劃入市。

【星凱．堤岸連沽4伙】

中洲置業旗下火炭現樓新盤「星凱．堤岸」8月首日即錄得4宗成交，合共套現4,352.7萬元。發展商指，最新售出的4伙實用面積由325至731方呎，成交價由643.3萬至1,401.5萬元，實用呎價介乎18,161至19,794元。