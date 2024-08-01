次季樓市交投回軟 6月新批按揭量額齊跌兩成 創3月新低｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據金管局最新住宅按揭統計，6月份新取用按揭宗數增加39%至5,572宗，宗數創過去12個月新高，金額則增加47%至243億元，金額創過去11個月新高，增幅主要由樓市撤辣後3至4月份樓市轉旺成交增加所帶動，有關成交於6月份完成交易增多故推動月內取用按揭量上升。期內新批按揭宗數按月掉頭回落25%至5,221宗，金額按月減少23%至245億元，宗數及金額同創過去3個月新低，與第2季樓市交投逐步回軟有關，亦影響6月份新申請按揭宗數再回落17%至6,690宗。

上半年新取用按揭額跌 23% 綜合數字，2024年上半年計，新批按揭貸款累計有31,889宗，較去年同期減少28.6%，涉及金額1,431億元，較去年同期減少34.3%；同期新取用按揭貸款累計有20,905宗，較去年同期減少19.6%，涉及金額931億元，較去年同期減少23.3%；料未來新批及新取用按揭數字亦會受樓巿回軟影響而減少。

6 月新批轉按貸款跌 17% 至 21 億 資料指出，6月份新批按揭貸款額按月回落23%至245億元。王美鳳指出，第二季樓巿氣氛回軟，令新批一手物業按揭貸款額減少26%至86億元，新批二手貸款金額則減少21%至138億港元；同時，新批轉按貸款續跌17%至21億元，金額連跌11個月，創自12年3月後新低，原因是繼去年銀行陸續上調新造按息及縮減回贈後，大型銀行於今年3月逐步將轉按回贈削至清零，促使轉按進一步減少。