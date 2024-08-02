柏蔚森III連沽3伙 三房售1417.8萬創項目新高｜啟德新盤

最新成交單位包括第1座8樓A室，實用面積666方呎，三房一套連儲物室間隔，享前席遊艇海景，售價1,417.8萬元，呎價21,288元，成交價再創項目新高。另售出2伙一房，單位為第1座8樓及12樓F室，實用面積382方呎，分別以662.6萬元和673.2萬元售出，呎價各為17,346元及17,623元。

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」銷情持續，今日(2日)連沽3伙海景單位。「柏蔚森」系列三周內共售出273伙，佔可售單位逾76%，屬7月市區新盤銷量最高，套現逾18.7億元，屬7月吸金王。

新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，隨着9月減息預期升溫，有機會推動更多用家轉租為買，買家有機會加快入市。「柏蔚森」7月成為吸金王，屬市區新盤銷量最高新盤，深受用家及投資者歡迎，其中即供比列更佔高達七成，反映實力買家對具質素及前景的項目趁機出擊。

「柏蔚森」分3期發展，合共提供1,305伙，當中「柏蔚森III」包括第1座「AZURE FOREST」，樓高26層，提供264伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎223至666方呎，項目預計關鍵日期為2025年8月31日。