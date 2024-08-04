柏蔚森III舉辦「森」靈種植工作坊 寓「森林浴」於種植｜啟德新盤

「柏蔚森III」今天(4日)於展銷廳舉辦「森」靈種植工作坊，邀請一眾新世界生態圈內尊貴客戶ELITE及NEW WORLD CLUB VIP的家庭和小朋友參與。

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」今天(4日)於展銷廳舉辦「森」靈種植工作坊，邀請一眾新世界生態圈內尊貴客戶ELITE及NEW WORLD CLUB VIP的家庭和小朋友參與，在專業導師講解下，引導孩童透過植物去探索大自然，寓「森林浴」於種植。

小朋友用感官感受不同大自然元素給予的感覺，並把其感覺融入設計，同時透過自主設計和裝飾花盆的過程，發揮創意藝術潛能，以設計出專屬自己的盆栽，逐步建立對自我、他人與物，以至大自然的同理心，提升創造力。