新盤動態｜FINNIE先搶攻 下周擬上樓書

踏入8月，發展商即啟動推盤攻勢！率先「打頭陣」為宏安地產(1243)鰂魚涌「FINNIE」，昨公布單位戶型分布，標準單位主打一房及兩房，實用面積245至364方呎；最快下周上載售樓說明書及率先向傳媒開放兩個示範單位，目標於月內進行首輪銷售。

宏安地產執行董事程德韻稱，「FINNIE」賣點之一為距港鐵鰂魚涌站B出口僅需約15秒步程，定價參考市況及樓盤自身質素，會以價單形式推售，特色戶考慮招標出售。她認為，美國聯儲局9月極大機會減息，且之後息口回落趨勢明顯，對經濟及樓市帶來支持，對投資者入市絕對有利，有信心項目會成為減息前「尾班車」，值得市場關注。