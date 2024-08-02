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地產
2024-08-02 04:29:46
日報

新盤動態｜FINNIE先搶攻 下周擬上樓書

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FINNIE 宏安地產 程德韻

程德韻(中)稱，FINNIE定價參考市況及樓盤自身質素。

踏入8月，發展商即啟動推盤攻勢！率先「打頭陣」為宏安地產(1243)鰂魚涌「FINNIE」，昨公布單位戶型分布，標準單位主打一房及兩房，實用面積245至364方呎；最快下周上載售樓說明書及率先向傳媒開放兩個示範單位，目標於月內進行首輪銷售。

宏安地產執行董事程德韻稱，「FINNIE」賣點之一為距港鐵鰂魚涌站B出口僅需約15秒步程，定價參考市況及樓盤自身質素，會以價單形式推售，特色戶考慮招標出售。她認為，美國聯儲局9月極大機會減息，且之後息口回落趨勢明顯，對經濟及樓市帶來支持，對投資者入市絕對有利，有信心項目會成為減息前「尾班車」，值得市場關注。

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基座設有商舖和會所

營業及市務總經理黃文浩稱，「FINNIE」提供90個住宅單位，基座設有商舖和會所，住宅標準單位樓層設4戶，配備2部升降機。營業及市務助理總經理陳永盟說，會所「FinnFit」位於項目一樓，提供各式休閒活動設施，包括健身區、燒烤區等。

即睇鰂魚涌 FINNIE最新資訊

南天第 東立地產 陳玉成

陳玉成(左)指，南天第接獲幾組大手客有意洽談一次過大手購入多間洋房。

壽臣山南天第 開放現樓洋房

豪宅市場亦見活躍，東立地產公司地產部總監陳玉成稱，公司旗下港島南壽臣山道西11A號超級洋房項目「南天第」自上月開始宣傳後，接獲幾組大手客有意洽談一次過大手購入多間洋房；而有意洽談的買家以內地背景為主。他相信即使美國最快9月減息，香港實際未必會跟隨，料香港將於明年年初減息。該盤昨開放3號洋房The Erato，為樓高三層的豪華獨立洋房，三房三套間隔，實用面積4,472方呎，連2,203方呎花園、877方呎天台及1,172方呎私人車庫。

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即睇壽臣山 南天第最新資訊

星凱．堤岸沽4伙 有業主「添食」一房作投資

現樓新盤有追捧，中洲置業旗下火炭「星凱．堤岸」昨日連沽4伙，成交價643.3萬至1,401.5萬元，呎價18,161至19,794元，合共涉資4,352.7萬元。據悉，當中有買家為該盤業主，本已買2伙，並將其中1伙開放式戶以每月1.58萬元租出，呎租達61元，租金回報逾3.7厘，且租客一次過繳付一年租金，有感單位投資回報高，故再買一房作投資。

營銷策劃總監楊聰永指，項目標準兩房戶已沽清；樓盤迄今累售1,171伙，佔全盤1,335伙近88%。

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