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2024-07-30 12:07:30

巴黎奧運｜張家朗衛冕花劍金牌 累獲獎金1350萬 full pay買樓選擇多

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張家朗成功衛冕奧運男子花劍金牌。

張家朗成功衛冕奧運男子花劍金牌。

香港「劍神」張家朗連奪兩屆奧運花劍金牌，成為68年來首位成功衛冕的花劍劍手，同時亦為港隊首位連贏兩面奧運金牌運動員。張家朗於上屆東京奧運獲得約750萬元獎金後，是次再奪金，料可再獲得約600萬元獎金，即兩屆獎金合共約1,350萬元。若將獎金用來買樓，就目前已大幅下調的樓價來說，不單選擇多，直接full pay買樓亦可。

巴黎奧運｜張家朗衛冕金牌　寄語港人不要放棄

 

張家朗獲勝後，做出招牌「伸脷」動作。

張家朗獲勝後，做出招牌「伸脷」動作。

御龍山 星凱‧堤岸鄰近體院

張家朗於2022年透過浸會大學的優才計劃獲得取錄，與另外5名精英運動員一同入讀該校，若方便日後返學，浸會大學附近及廣播道一帶有不少單幢及小型物業，部分樓齡雖較大，惟舊樓的好處是空間足及間隔實用，個別三房戶樓價由700多至1,000多萬元不等，有些甚至連車位及標明屬於「有寵屋苑」，啱晒身為「貓奴」的張家朗。

若然想方便出入香港體育學院進行日常訓練，張家朗亦可選擇鄰近體院的御龍山及半新盤星凱‧堤岸。據中原地產網站資料顯示，現時御龍山約有69個放盤，兩房叫由850萬元起跳。至於去年初才入伙的星凱‧堤岸，基本上買入後不用裝修，便可快速入住，屋苑現有約22個放盤，套三房入場費則約1,200萬元起，而上述樓價均可一筆過full pay入市。

巴黎奧運｜意大利觀眾輸劍賴黑哨？　湧入張家朗IG大罵：「偷回來的金牌！」

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張家朗成功衛冕奧運男子花劍金牌。(相片由港協暨奧委會提供) 張家朗成功衛冕奧運男子花劍金牌。(相片由港協暨奧委會提供)
九龍塘廣播道一帶有不少單幢舊樓物業，單位實用率一般較高，十分實用。 御龍山位於港鐵火炭站旁，距離香港體育學院亦不遠。 火炭半新盤星凱‧堤岸，去年初才入伙。