御龍山 星凱‧堤岸鄰近體院

張家朗於2022年透過浸會大學的優才計劃獲得取錄，與另外5名精英運動員一同入讀該校，若方便日後返學，浸會大學附近及廣播道一帶有不少單幢及小型物業，部分樓齡雖較大，惟舊樓的好處是空間足及間隔實用，個別三房戶樓價由700多至1,000多萬元不等，有些甚至連車位及標明屬於「有寵屋苑」，啱晒身為「貓奴」的張家朗。

若然想方便出入香港體育學院進行日常訓練，張家朗亦可選擇鄰近體院的御龍山及半新盤星凱‧堤岸。據中原地產網站資料顯示，現時御龍山約有69個放盤，兩房叫由850萬元起跳。至於去年初才入伙的星凱‧堤岸，基本上買入後不用裝修，便可快速入住，屋苑現有約22個放盤，套三房入場費則約1,200萬元起，而上述樓價均可一筆過full pay入市。