工商舖7月買賣 創近4個月新低 店舖跌最多 商廈逆市反彈

據土地註冊處初步臨時數字顯示，今年7月全港共錄得286宗工商舖物業買賣登記，較6月份的300宗減少4.6%，連跌兩月，創近4個月最少。數字反映整體表現仍然疲弱，而月內3個範疇物業登記量錄得兩跌一升，當中以店舖跌幅最大，按月挫13.5%至77宗；工廈表現亦偏軟，跌4.9%，而商廈則自低位逆市反彈12.2%。利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，受制經濟未見全面復甦，股市波動上落，整體工商舖買賣亦呈反覆偏軟走勢。

三大類僅工廈錄 3 位數 惟按月少近5% 利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，7月份工商舖3類物業買賣中，只有工廈登記量維持3位數字，佔比達最多的53.8%，惟按月微跌約0.2個百分點。初步數字顯示，7月全月工廈共錄得154宗買賣登記，按月減少4.9%，連跌兩個月，觸及近3個月低位，並只較今年首7個月，平均每月的144宗多出10宗，表現仍淡靜。至於7月份工廈登記總值達15.76億元，按月升5.4%，為近9個月以來最多。